В сети появились новые фото принца Луи по случаю его 4-летия

Принц Луи

Младшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон, Луи, 23 апреля исполнилось 4 года — по такому случаю британская королевская семья представила его новые портреты.

Их автором уже традиционно стала герцогиня Кембриджская, чье увлечение фотографией ни для кого не секрет. Каждый день рождения одного из детей Кейт знаменуется публикацией сделанных ею лично портретов.

Будучи младшим из троих детей герцогов Кембриджских, Луи не так часто появляется на публике, как его старшие брат и сестра. Недавно Джордж и Шарлотта вместе с родителями посетили Пасхальную службу в Виндзорском замке, однако Луи на ней не присутствовал.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Напомним, что на днях, 21 апреля, день рождения отмечала Елизавета II — королеве Великобритании исполнилось 96 лет. В честь этого события Букингемский дворец также опубликовал ее новый портрет.

Как и Луи, Ее Величество пропустила Пасхальную службу — впервые за 50 лет. Ранее представители монаршей семьи предупреждали, что королева перестанет принимать участие в некоторых официальных мероприятиях из-за того, что ей тяжело ходить.