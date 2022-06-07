В сети появились новые фото дочери принца Гарри и Меган Маркл

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]
Лилибет, дочь принца Гарри и Меган Маркл
В сети появились фотографии младшей дочери принца Гарри и Меган Маркл, Лилибет. Фото были сделаны британским фотографом Мисаном Харриманом во время праздника, который пара устроила в Лондоне по случаю первого дня рождения Лилибет. Вечеринка, на которой присутствовали только самые близкие, прошла во дворе коттеджа Фрогмор, где остановились принц Гарри и Меган Маркл со своими детьми.
Меган Маркл с дочерью Лилибет на вечеринке по случаю ее дня рождения
В комментариях к фотографии, опубликованной в инстаграме* фотографа, пользователи отметили, что Лилибет очень похожа на своего отца, принца Гарри.
Пригц Гарри и Меган Маркл прибыли в Великобританию на празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II. Во время своего пребывания в Лондоне они впервые представили королеве Лилибет, которая получила свое имя в честь детского прозвища Елизаветы II.
В Лондоне пара вышла в свет с другими членами семьи впервые за два года, однако на балконе Букингемского дворца рядом с королевой так и не появились. Не дожидаясь окончания празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II, пара покинула Великобританию.
Как сообщили британские СМИ, за время празднования пара ни разу не пересеклась с принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон: на празднике в честь Лилибет они тоже не появились.
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий в 2020 году и переехали в США, где появилась на свет их младшая дочь Лилибет. Старший сын пары, Арчи, родился в Великобритании. Вскоре после переезда пара дала интервью Опре Уинфри, в котором принц Гарри и Меган Маркл рассказали о расизме в королевской семье. Интервью вызвало большой общественный резонанс и испортило отношения пары с членами королевской семьи.
*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией
Источник
TMZ
Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)