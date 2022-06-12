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В Сети появились кадры уничтожения склада топлива для ВСУ под Горловкой

В Сети появились кадры уничтожения склада топлива для ВСУ под Горловкой
Минобороны РФ

Очевидцы с места событий предоставили СМИ видео ликвидации склада с горюче-смазочными материалами, принадлежащего ВСУ. Российские военные оставили украинских солдат без топлива для бронетехники метким ракетным ударом. 

Видео оказалось в распоряжении «Известий». На представленных кадрах видно, что после ракетного удара склад загорелся.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры запуска крылатых ракет «Калибр» с борта фрегата Черноморского флота по целям ВСУ. Позже ведомство подтвердило ракетный удар по складу с западными вооружениями в районе Тернополя.

вс рф ВСУ Украина
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