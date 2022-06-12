В Сети появились кадры уничтожения склада топлива для ВСУ под Горловкой

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры запуска крылатых ракет «Калибр» с борта фрегата Черноморского флота по целям ВСУ. Позже ведомство подтвердило ракетный удар по складу с западными вооружениями в районе Тернополя.

Видео оказалось в распоряжении « Известий ». На представленных кадрах видно, что после ракетного удара склад загорелся.

Очевидцы с места событий предоставили СМИ видео ликвидации склада с горюче-смазочными материалами, принадлежащего ВСУ. Российские военные оставили украинских солдат без топлива для бронетехники метким ракетным ударом.