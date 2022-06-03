В Сети появились кадры ракетного удара ВС РФ по железнодорожному мосту через Днестровский лиман

В ходе спецоперации ВС РФ на Украине уничтожен железнодорожный мост через Днестровский лиман в Одесской области. В Сети проявились кадры ракетного удара по стратегически важному объекту для ВСУ.
Это уже вторая атака российской армии, ранее украинское руководство оперативно восстановило разрушенный мост, но теперь повреждения слишком серьезные, передвижение по нему невозможно. Посредством моста НАТО поставляло вооружение украинской стороне.
Ранее издание Argumenti.ru писало о том, что председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что мирные переговоры с украинскими властями возможны только на условиях Москвы.