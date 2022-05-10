В Сети появились кадры работы ВКС РФ по укрепрайонам украинских нацбатов на «Азовстали»

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Российские военные совместно с силами Народной милиции ДНР продолжают выполнять задачи по ликвидации укрепрайонов украинских националистов на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
После закрытия гуманитарных коридоров по целям начинает работать артиллерия республики. Также в уничтожении позиций радикалов участвуют ВКС РФ. Видео нанесения удара было опубликовано в Сети.
На кадрах можно увидеть, как российская авиация наносит очередной высокоточный удар по месту расположения украинских националистов на заводе.
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