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В Сети появились кадры работы вертолетов Ка-52 ВКС РФ при штурме Авдеевки

В Сети появились кадры работы вертолетов Ка-52 ВКС РФ при штурме Авдеевки
MOD Russia/via Globallookpress.com

Вооруженные силы России совместно с 1-м корпусом Народной милиции ДНР приступили к штурму укрепрайона ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщает военный корреспондент издания «Известия» Семен Еремин.

Военкор отметил, что донецкая артиллерия и авиация ВКС РФ, в том числе вертолеты Ка-52, успешно осуществляют поддержку пехотным подразделениям НМ ДНР плотным огнем. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

«Синхронная работа российской армейской авиации и донецкой артиллерии», – говорится в сообщении.

По данным журналиста, в настоящий момент союзные силы прорываются к позициям ВСУ, с которых велся регулярный обстрел Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

вс рф ВСУ ДНР Донбасс ка-52
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