В Сети появились кадры работы вертолетов Ка-52 ВКС РФ при штурме Авдеевки

По данным журналиста, в настоящий момент союзные силы прорываются к позициям ВСУ, с которых велся регулярный обстрел Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

Военкор отметил, что донецкая артиллерия и авиация ВКС РФ, в том числе вертолеты Ка-52, успешно осуществляют поддержку пехотным подразделениям НМ ДНР плотным огнем. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

Вооруженные силы России совместно с 1-м корпусом Народной милиции ДНР приступили к штурму укрепрайона ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщает военный корреспондент издания «Известия» Семен Еремин.