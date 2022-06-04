В Сети появились кадры работы российского «Солнцепека» по позициям ВСУ в районе Авдеевки

В ответ на российский удар Вооруженные силы Украины обстреляли позиции Народной милиции ДНР и ВС РФ из миномета.

«Тяжелая огнеметная система. Даже с активными наушниками это очень громко», – подчеркнул военкор.

Артиллеристы ВС РФ применили огнеметную систему «Солнцепек» по позициям ВСУ в районе Авдеевки. Соответствующее видео было опубликовано военным корреспондентом «Известий» Семеном Ереминым.

Российские военные продолжают выполнять задачи в рамках проведения спецоперации по защите и освобождению Донбасса.