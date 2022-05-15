В Сети появились кадры работы российских саперов в Счастье в ДНР, заминированного ВСУ при отступлении

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Российские военные показали, как ведутся работы по разминированию укрепленного района базирования украинских войск в освобожденном городе Счастье в ЛНР.
Видео с работой российских военных поделилось РИА Новости. На кадрах показано, как специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России разминировали большой укрепленный район вблизи ТЭС в Счастье.
Украинские войска при отходе заминировали территорию электростанции, подготовив ее к подрыву. Всего было обследовано 35 гектаров земли и обезврежено около 250 опасных взрывных устройств.
По слова модного из российских саперов, эти места украинские военные планировали занимать достаточно долгое время, если судить по оставленным вещам — строились и укреплялись как склады оружия и боеприпасов, так и места для проживания и приема пищи.
«Во всех местах проживания, на складах боеприпасов оставляли определенного рода растяжки на ручных гранатах, ставили ловушки соответственно на противопехотных минах и так далее и тому подобное, очень много всего было, соответственно все было обезврежено и уничтожено», — сказал командир российских саперов.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.