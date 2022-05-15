В Сети появились кадры работы российских саперов в Счастье в ДНР, заминированного ВСУ при отступлении

«Во всех местах проживания, на складах боеприпасов оставляли определенного рода растяжки на ручных гранатах, ставили ловушки соответственно на противопехотных минах и так далее и тому подобное, очень много всего было, соответственно все было обезврежено и уничтожено», — сказал командир российских саперов.