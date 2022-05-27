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В Сети появились кадры применения огнеметной системы «Солнцепек» ВС РФ в Донбассе

В Сети появились кадры применения огнеметной системы «Солнцепек» ВС РФ в Донбассе
Globallookpress.com/MOD Russia

Вооруженные силы России применили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» против подразделений украинских войск в Донбассе. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

На представленных кадрах можно увидеть, как российские военные обстреливают из огнеметной системы позиции ВСУ. Отмечается, что за счет близкого расстояния между разрывами взрывные волны накладываются друг на друга, что усиливает их действие.

ТОС-1А «Солнцепек» может выпустить 24 реактивных снаряда на расстояние в несколько километров всего за полминуты. Машина называется огнеметной системой из-за того, что она использует термобарические боеприпасы, которые способны уничтожить противника в любом укрытии.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили об обстрелах Ясиноватой и Минерального из РСЗО «Град» со стороны ВСУ, передает RT.

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