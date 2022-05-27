В Сети появились кадры применения огнеметной системы «Солнцепек» ВС РФ в Донбассе

ТОС-1А «Солнцепек» может выпустить 24 реактивных снаряда на расстояние в несколько километров всего за полминуты. Машина называется огнеметной системой из-за того, что она использует термобарические боеприпасы, которые способны уничтожить противника в любом укрытии.