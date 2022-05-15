В Сети появились кадры подрыва ВСУ железнодорожных мостов между Рубежным и Северодонецком

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Украинские националисты при отступлении взрывают мосты и уничтожают дороги. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент подрыва мостов между Рубежным и Северодонецком, который ВСУ повредили при бегстве с линии фронта.
За этим мостом, как отмечают СМИ, находится основная опорная база украинских военных. На местах украинские националисты бросили технику и вооружение, в том числе западного производства. В руках армии России оказались трофейные ПЗРК «Джавелин», боеприпасы и другое оружие.
Глава МВД Украины Антон Геращенко заявил, что мосты уничтожили, чтобы остановить продвижение российских сил.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.