Отметим, что националист Волына с 2014 года воюет против мирного населения Донбасса. При этом, когда началась спецоперация России на Украине, он со своей бригадой находился в Мариуполе. Отступая в ходе боев за город, отдельная бригада ВСУ вместе с Волынским соединилась с националистическим батальоном «Азов»* (против некоторых членов организации в России заведены уголовные дела) и спустилась в катакомбы «Азовстали», прикрываясь мирными жителями. Находясь в подвалах комбината, Волына делал заявления и обращался к видным европейским политическим деятелям, таким как президент США Байден, премьер-министр Великобритании Джонсон и даже папа римский Франциск, пытаясь показать, что украинскую армию поддерживает Евросоюз и с его помощью ВСУ пойдет в контрнаступление.