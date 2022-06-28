Кадры военнопленного 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского с позывным Волына, на которых он стоит с веником и лопатой во дворе тюрьмы, появились в Сети.
В плену солдат ВСУ Волына занимается действительно полезным делом, подметает улицу. На фото Волынский держит веник и лопату, а с лица исчезла напускная бравада и смелость. Бывший военный ВСУ ничем не отличается от обычного дворника. Авторы поста сделали ироничную подпись под фотографией: «Волына прийдэ — порядок навэдэ!», отмечая, что теперь пленный солдат ВСУ наводить порядок будет только с помощью метлы и лопаты.
Отметим, что националист Волына с 2014 года воюет против мирного населения Донбасса. При этом, когда началась спецоперация России на Украине, он со своей бригадой находился в Мариуполе. Отступая в ходе боев за город, отдельная бригада ВСУ вместе с Волынским соединилась с националистическим батальоном «Азов»* (против некоторых членов организации в России заведены уголовные дела) и спустилась в катакомбы «Азовстали», прикрываясь мирными жителями. Находясь в подвалах комбината, Волына делал заявления и обращался к видным европейским политическим деятелям, таким как президент США Байден, премьер-министр Великобритании Джонсон и даже папа римский Франциск, пытаясь показать, что украинскую армию поддерживает Евросоюз и с его помощью ВСУ пойдет в контрнаступление.
Однако ни европейские лидеры, ни даже собственные власти даже не пытались спасти военнослужащих украинской армии. Поэтому 20 мая «бравому» капитану 36-й бригады морской пехоты ВСУ Волыне, а также еще нескольким тысячам украинских националистов пришлось сдаться в плен российской армии.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.