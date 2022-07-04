В Сети появились кадры освобожденного ВС РФ от украинских радикалов города Лисичанска

Министерство обороны России опубликовало кадры, сделанные с высоты птичьего полета над городом Лисичанск, который совсем недавно удалось освободить от украинских радикалов, передает «Комсомольская правда».
На опубликованных кадрах видно, что при освобождении город почти не пострадал. Украинские националисты по недоброй традиции попытались воспользоваться излюбленной тактикой выжженной земли, уничтожив как можно больше объектов гражданской инфраструктуры при отступлении, однако слишком спешно покидали город, не успев осуществить свой замысел.
Силы Народной милиции ЛНР и ВС России продолжают окончательную зачистку города от националистов. Кроме того, в населенном пункте организованы точки медицинской помощи, людям начали выдавать предметы первой необходимости –соки, хлеб, мясо и другие продукты.
Напомним, утром 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему о полном освобождении Луганской Народной Республики. Последним форпостом украинских националистических сил оставался именно город Лисичанск.