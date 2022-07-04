В Сети появились кадры освобожденного ВС РФ от украинских радикалов города Лисичанска

На опубликованных кадрах видно, что при освобождении город почти не пострадал. Украинские националисты по недоброй традиции попытались воспользоваться излюбленной тактикой выжженной земли, уничтожив как можно больше объектов гражданской инфраструктуры при отступлении, однако слишком спешно покидали город, не успев осуществить свой замысел.