В Сети появились кадры из бомбоубежища на территории «Азовстали» в Мариуполе

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Редкие кадры из бомбоубежища в кузнечно-прессовом цеху мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» появились в Сети. В помещении ранее укрывались украинские националисты.
Съемку на месте событий провел корреспондент РИА Новости. В репортаже можно увидеть толстые бронированные двери со специальными вентилями герметичного закрывания. Внутри помещения ободрана штукатурка и краска со стен.
Ранее здесь укрывались украинские националисты и военные, а сейчас эти помещения контролируются российскими войсками. Таких бомбоубежищ большое количество внутри «Азовстали», где продолжают прятаться участники нацбатов.
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