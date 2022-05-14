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    В Сети появились кадры из бомбоубежища на территории «Азовстали» в Мариуполе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Сети появились кадры из бомбоубежища на территории «Азовстали» в Мариуполе

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    Victor/XinHua/Global Look Press

    Редкие кадры из бомбоубежища в кузнечно-прессовом цеху мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» появились в Сети. В помещении ранее укрывались украинские националисты.

    Съемку на месте событий провел корреспондент РИА Новости. В репортаже можно увидеть толстые бронированные двери со специальными вентилями герметичного закрывания. Внутри помещения ободрана штукатурка и краска со стен.

    Ранее здесь укрывались украинские националисты и военные, а сейчас эти помещения контролируются российскими войсками. Таких бомбоубежищ большое количество внутри «Азовстали», где продолжают прятаться участники нацбатов.

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