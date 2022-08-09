В Сети появились кадры драки на концерте сбежавшего в Юрмалу Галкина

В воскресение, 7 августа, на концерте сбежавшего из России шоумена Максима Галкина произошла драка. Видео с потасовкой появилось в личном Telegram-канале журналист Михаил Шахназаров.
На кадрах опубликованного видео видно, как во время концерта в зале произошла серьезная драка. Можно распознать начало конфликта между несколькими лицами. Далее действие переместилось на улицу, где охранники попытались угомонить уже окровавленного человека.
Предположительно, именно этот мужчина был пострадавшим в драке. Но второго нападавшего участника потасовки на кадрах не видно. Как стало известно, конфликт мог произойти на фоне расовой неприязни.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что пародист Максим Галкин уехал на концерт в Эстонию без Пугачевой и детей.