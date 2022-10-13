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В Сети появилась предсмертная запись голоса Владимира Жириновского из реанимации

В Сети появилась предсмертная запись голоса Владимира Жириновского из реанимации
politexpert.net

Предсмертная запись голоса основателя ЛДПР Владимира Жириновского появилась в Сети. Ей поделился депутат Госдумы Василий Власов.

Сообщается, что парламентарий был ближайшим помощником Жириновского. Он ежедневно звонил политику, чтобы доложить об обстановке в стране и получить новые указания.

«Очень много телеграмм поступило в эту больницу, я сначала отказался читать, думаю, что расстроюсь, но там они все оптимистические. Пусть в мой блок передают», — заявил Жириновский в рамках разговора с депутатом.

Власов поделился записью в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1». Послушав ее можно сделать вывод, что политику тяжело разговаривать, но, несмотря на свое состояние, он требовал полной отдачи в работе.

Лидер ЛДПР скончался на 76 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. О кончине Владимира Жириновского сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин 6 апреля.

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