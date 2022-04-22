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    В Сети показали видео применения российской ТОС-1А «Солнцепек» против националистов в Донбассе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Сети показали видео применения российской ТОС-1А «Солнцепек» против националистов в Донбассе

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    Globallookpress.com/MOD Russia

    Уникальные кадры применения российских тяжелых огнеметных
    систем ТОС-1А «Солнцепек» в Донбассе появились в Сети. С помощью огнеметов были уничтожены укрепления
    националистов.

    Видео работы ТОС-1А удалось снять с беспилотника, кадры с
    высоты птичьего полета позже опубликовали авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны».

    Как передает военный источник издания, при помощи тяжелых
    огнеметных систем был зачищен блокпост националистов и блиндаж в Лиманском
    районе. Дрон запечатлел момент мощной взрыва барражирующего боеприпаса на
    позициях противника, а затем густые клубы дыма, поднимающиеся над уничтоженными
    укреплениями. Затем показан второй удар по укрытиям националистов на другой
    стороне дороги.

    Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что ТОС-А1 нашли
    активное применение в Мариуполе, где спецназ выбивал остатки
    нацбатальонов в промзоне.

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