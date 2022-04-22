В Сети показали видео применения российской ТОС-1А «Солнцепек» против националистов в Донбассе

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Уникальные кадры применения российских тяжелых огнеметных
систем ТОС-1А «Солнцепек» в Донбассе появились в Сети. С помощью огнеметов были уничтожены укрепления
националистов.
Видео работы ТОС-1А удалось снять с беспилотника, кадры с
высоты птичьего полета позже опубликовали авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны».
Как передает военный источник издания, при помощи тяжелых
огнеметных систем был зачищен блокпост националистов и блиндаж в Лиманском
районе. Дрон запечатлел момент мощной взрыва барражирующего боеприпаса на
позициях противника, а затем густые клубы дыма, поднимающиеся над уничтоженными
укреплениями. Затем показан второй удар по укрытиям националистов на другой
стороне дороги.
Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что ТОС-А1 нашли
активное применение в Мариуполе, где спецназ выбивал остатки
нацбатальонов в промзоне.