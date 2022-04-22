В Сети показали видео применения российской ТОС-1А «Солнцепек» против националистов в Донбассе

Как передает военный источник издания, при помощи тяжелых

огнеметных систем был зачищен блокпост националистов и блиндаж в Лиманском

районе. Дрон запечатлел момент мощной взрыва барражирующего боеприпаса на

позициях противника, а затем густые клубы дыма, поднимающиеся над уничтоженными

укреплениями. Затем показан второй удар по укрытиям националистов на другой

стороне дороги.