В Сети показали масштаб оборонительной «Линии Вагнера» в Донбассе

Как видно по картинке, защитные сооружения протянулись на несколько десятков километров с юга на север от водохранилища Углегорской ТЭС в ДНР до города Кременная в Луганской республике. От Кременной «Линия Вагнера» уходит на восток, где по южному берегу Северского Донца доходит до границы Ростовской области.