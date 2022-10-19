В Сети показали масштаб оборонительной «Линии Вагнера» в Донбассе

Федеральное агентство новостей продемонстрировало масштаб линии оборонительных сооружений, которая протянулась на территории Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующая инфографика с обозначением так называемой «Линии Вагнера» была опубликована на сайте ФАН.
Как видно по картинке, защитные сооружения протянулись на несколько десятков километров с юга на север от водохранилища Углегорской ТЭС в ДНР до города Кременная в Луганской республике. От Кременной «Линия Вагнера» уходит на восток, где по южному берегу Северского Донца доходит до границы Ростовской области.
Масштабная оборонительная линия должна обезопасить освобожденные территории республик Донбасса от возможного контрнаступления украинской армии. На большей части линии оборудованы полевые укрепления, вырыты противотанковые рвы, установлены бетонные надолбы.
Инженерные подразделения «ЧВК Вагнера», которые заняты в возведении фортификационных сооружений, провели колоссальную работу по укреплению обороны на данном направлении.
Одновременно с этим подразделения «вагнеровцев» продолжают взламывать оборону противника в районе стратегически важного города Бахмут (Артемовск).