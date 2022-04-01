В Сети озвучили тайные планы Польши на фоне спецоперации РФ на Украине

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Польские власти, несмотря на отсутствие какой-либо поддержки со стороны США и других стран НАТО, все-таки рассматривают возможность проведения «миротворческой миссии» на Украине для достижения своих геополитических целей.

К такому выводу пришел военный эксперт, президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов. В интервью информационному порталу «Политический калейдоскоп» Жданов проанализировал ситуацию на международной арене, а также озвучил тайные планы Польши на фоне спецоперации России на Украине.

Юрий Жданов в первую очередь обратил внимание, что Польша планирует воспользоваться украинским кризисом в своих целях. Варшава уже начала прорабатывать долгосрочную геополитическую стратегию, основанную на взятии под контроль отдельных украинских территорий.

Военный эксперт в сети Интернет заметил, что на фоне специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины Польша пытается реализовать собственные тайные планы, связанные с созданием нового государственного образования, основанного на примере Речи Посполитой. Варшава планирует постепенно занять части других независимых стран, чтобы расширить свои территории от Черного до Балтийского моря.

По словам Жданова, Варшава готовится не только занять Западную Украину, оправдывая свои действия «миротворческой операции», но и изучает возможности внезапного нападения на Белоруссию. Польская армия, расположившись у белорусской границы, уже находится в полной боевой готовности.

«Не секрет, что шансы на успех внезапного удара по Белоруссии давно обсуждают в Варшаве. С осени 2021 года, когда началось выдвижение польских танков почти к окрестностям Бреста и Гродно, эти обсуждения идут особенно активно», — объяснил Жданов.

Специалист выразил уверенность, что Польша рано или поздно попытается реализовать свои тайные планы в жизнь, но вряд ли достигнет существенных результатов в этом направлении. Так, Варшава не обладает достаточным военным потенциалом, чтобы осуществить задуманное в короткие сроки.

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