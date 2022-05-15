В Сети опубликованы кадры с уничтоженными украинскими диверсантами, штурмовавшими остров Змеиный

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Обозреватели телеканала «Звезда» поделились кадрами с уничтоженным украинским десантом, который пытался захватить позиции РФ на острове Змеиный.
В течении нескольких суток с 7 мая подразделения ВСУ атаковали остров Змеиный, пытаясь выбить силы РФ, но отчаянная попытка штурма закончилась полным провалом. В операции были задействованы в том числе группы спецназа главного управления разведки Украины. Три бронированный десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» высадили на острове 24 диверсанта, однако все катера были поражены и потоплены, а украинские спецназовцы были оттеснены к урезу воды и уничтожены в результате контратаки сил РФ.
На кадрах показаны тела погибших диверсантов ВСУ и американский противотанковый ракетный комплекс «Джавелин».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.