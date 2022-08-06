В Сети опубликовали видео работы российского бронепоезда «Енисей» на Украине

Засекреченный российский бронепоезд «Енисей» доставляет гуманитарную помощь в опаснейшие районы Донбасса.
Сообщается, что бойцы украинской армии не раз атаковали его, однако неоднократно получали отпор. У состава достаточно большое количество вооружения, чтобы справиться с противником не только на ходу. Военный корреспондент «Известий» Александр Морозов показал работу состава.
«На бронепоезде две боевые машины пехоты, также зенитная установка для воздушной борьбы с противником», — рассказал командир бронепоезда с позывным Енисей.
Российский бронепоезд занимается доставкой продовольствия, воды и медикаментов для мирных жителей. «Енисей» уже эвакуировал почти тысячу людей из опасной зоны боевых действий.