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В Сети опубликовали видео работы российского бронепоезда «Енисей» на Украине

В Сети опубликовали видео работы российского бронепоезда «Енисей» на Украине
Федеральное агентство новостей

Засекреченный российский бронепоезд «Енисей» доставляет гуманитарную помощь в опаснейшие районы Донбасса.

Сообщается, что бойцы украинской армии не раз атаковали его, однако неоднократно получали отпор. У состава достаточно большое количество вооружения, чтобы справиться с противником не только на ходу. Военный корреспондент «Известий» Александр Морозов показал работу состава.

«На бронепоезде две боевые машины пехоты, также зенитная установка для воздушной борьбы с противником», — рассказал командир бронепоезда с позывным Енисей.

Российский бронепоезд занимается доставкой продовольствия, воды и медикаментов для мирных жителей. «Енисей» уже эвакуировал почти тысячу людей из опасной зоны боевых действий.

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