В Сети опубликовали кадры работы российского «Смерча» по району развертывания украинского ЗРК С-300

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Российские военные продолжают выводить из строя военную инфраструктуру Вооруженных сил Украины в рамках проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации киевской власти.
Так, расчеты российской тяжелой реактивной системы «Смерч» нанесли удар по району развертывания украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.
На кадрах можно увидеть, как одна из ракет попадает в пусковую установку комплекса ВСУ. Это спровоцировало мощный взрыв.
Ранее жители Николаева опубликовали в Сети запись последствий ликвидации подразделениями ВС РФ объектов военной инфраструктуры в регионе.
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