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    В Сети опубликовали кадры работы российского «Смерча» по району развертывания украинского ЗРК С-300

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Сети опубликовали кадры работы российского «Смерча» по району развертывания украинского ЗРК С-300

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    vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

    Российские военные продолжают выводить из строя военную инфраструктуру Вооруженных сил Украины в рамках проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации киевской власти.

    Так, расчеты российской тяжелой реактивной системы «Смерч» нанесли удар по району развертывания украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

    На кадрах можно увидеть, как одна из ракет попадает в пусковую установку комплекса ВСУ. Это спровоцировало мощный взрыв.

    Ранее жители Николаева опубликовали в Сети запись последствий ликвидации подразделениями ВС РФ объектов военной инфраструктуры в регионе.

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