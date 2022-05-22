В Сети опубликовали кадры отражения российской артиллерией контратаки ВСУ в селе Новоселовка

Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народной милиции ДНР продолжают освобождать населенные пункты Донецкой Народной Республики в рамках спецоперации.
Так, в Сети опубликовали видео отражения российскими военными контратаки украинской армии. На кадрах можно увидеть, как артиллерия ВС РФ остановила атаку танков ВСУ в районе села Новоселовка Вторая в ДНР.
Украинские националисты попытались отбить обратно свои утерянные позиции, однако потерпели крах. Российские военные применили против бойцов Вооруженных сил Украины пушку «Рапира». Во время сражения один из украинских танков начал отступать назад и чуть не задавил свою же пехоту.