В Сети опубликовали кадры отражения российской артиллерией контратаки ВСУ в селе Новоселовка

Украинские националисты попытались отбить обратно свои утерянные позиции, однако потерпели крах. Российские военные применили против бойцов Вооруженных сил Украины пушку «Рапира». Во время сражения один из украинских танков начал отступать назад и чуть не задавил свою же пехоту.