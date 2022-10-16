В сети обсуждают возможный плагиат обложки нового номера “РБК Стиль”

Обложка “РБК Стиль”

На днях вышел новый номер журнала “РБК Стиль” с двумя обложками авторства художницы Устины Яковлевой, на которых многократно написанное слово “любовь” складывается в рисунок, напоминающий облака. Интернет-пользователи сразу обратили внимание, что обложки очень похожи на работы художницы и мастера тату Яны Чурсиной.

Композиции из слова “любовь”, написанного множество раз — визитная карточка Чурсиной. Впервые она использовала этот прием в 2018 году, посвятив картину своему мужу. В инстаграме* художница призналась, что ее ранит тот факт, что кто-то создал нечто похожее на ее творения.

Вся эта ситуация для меня больная. Думаю, тот, кто что-то когда-то создавал, понимает.

Яна Чурсина

Однако вскоре выяснилось, что не все так однозначно — знатоки современного искусства напомнили возмутившимся, что Яковлева использовала подобный стиль еще в 2012 году, но он не стал основным в ее творчестве и она не “застолбила” его в соцсетях, как это сделала Чурсина. В сети развязалась бурная полемика.

Визуальная схожесть не является определяющим фактором для определения уникальности произведения искусства. <…> На обложках РБК, особенно на второй, видно, что автор использует текст как орнамент, рисунок на тканях, что прослеживается и на остальных работах из этой серии. Шрифт слова “любовь” куда более отточенный. Татуировщика же использует технику автоматического письма, много раз повторяя одно и то же слово. В ее работах я не заметила какого-то особенного фирменного стиля, композиционно работы спорные. На мой взгляд, работы абсолютно разные,

— прокомментировала арт-дилер Дарья Караваева.

Самое интересное, что если зайти на сайт Устины, вы даже близко не увидите подобных “произведений”, и у издания при работе с автором, мне кажется, должен был возникнуть резонный вопрос, почему то, что на обложке, отличается от всех остальных работ? Где в этих работах сам автор? А ответ напрашивается сам — автором тут не пахнет совсем,

— высказалась мастер тату Даша Лобачева.

Обложка вышла, и началась эпичная разборка: люди с памятью как у рыбки из инсты против людей из арт-тусовки. Иронично, конечно, что данная разборка случилась из-за многократно повторенного слова “любовь”,

— написали в телеграм-канале “Твой стремный коллаб”.

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