В сети обсуждают обложку нового альбома Бейонсе, на которой она позирует обнаженной на коне

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Бейонсе

Бейонсе опубликовала в инстаграме* обложку своего долгожданного нового альбома Renaissance, который должен выйти 29 июля — фото, на котором полуобнаженная певица позирует на коне, взорвало интернет.

Бейонсе на обложке альбома Renaissance

В сети пользователи тут же стали обсуждать обложку, радуясь релизу, придумывая мемы и пытаясь разгадать референсы. Самым очевидным источником вдохновения является, конечно, образ благородной леди Годивы, которая, согласно легенде, проехала обнаженной по улицам Ковентри в Англии ради того, чтобы ее супруг снизил непомерные налоги для своих подданных. В искусстве этот образ очень популярен — леди Годива изображена на многих картинах и увековечена в скульптурах.

Еще одним референсом может быть фотография Бьянки Джаггер, которая в 1977 году во время празднования своего дня рождения в легендарном клубе “Студия 54” выехала к гостям на белом коне.

На то, как будет выглядеть обложка альбома, Бейонсе недавно намекнула и сама — на обложке нового номера Vogue она также позировала на коне.

В телеграм-канале superficial space cadet про новую обложку пошутили так:

После “ремейка” песни “Ты неси меня, река” Бейонсе, конечно, сам бог велел выйти ночью в поле с конем.

Это отсылка к песне Бейонсе Be Alive, в которой российская публика услышала мотивы известного хита группы “Любэ”.

“Бейонсе и четыре коня Апокалипсиса”. “Я после того, как Бейонсе опубликовала обложку альбома”.

Renaissance знаменует собой первую сольную работу певицы после чрезвычайно популярного и глубоко личного альбома Lemonade, который вышел в 2016 году.

Создание этого альбома дало мне возможность помечтать и найти спасение в страшное для мира время. Моя цель состояла в том, чтобы создать безопасный уголок, где нет места осуждению. Уголок, где вы свободны от перфекционизма и накручивания себя,

— написала певица в инстаграме о своей новой работе.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией