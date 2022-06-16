В сети обсуждают новые повреждения на платье Мэрилин Монро. Подписчики критикуют Ким Кардашьян

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Ким Кардашьян

В сети появились фотографии с новыми повреждениями на культовом платье Мэрилин Монро после того, как его надела Ким Кардашьян на Met Gala. Как оказалось, у платья не только не хватает нескольких кристаллов и протерта ткань, но и надорвана лямка.

Эти новости разозлили пользователей сети, которые раскритиковали Ким Кардашьян и даже предложили подать на нее в суд. Можно подать в суд на Кардашьян за то, что она испортила платье?

Это отвратительно. Я так расстроена, что она разрушила прекрасную часть истории, созданную только для одной королевы — для Мэрилин.

Она пыталась пойти в историю, связав себя с Мэрилин Монро. Но она войдет в историю как эгоистичная личность, которая уничтожила одно из самых ценных достояний Мэрилин Монро, чтобы привлечь к себе внимание, — пишут пользователи в инстаграме*.

С критикой столкнулась не только сама Ким — пользователи осудили сотрудников музея, которые за большие деньги позволили Кардашьян надеть платье.



Ким Кардашьян

Ким Кардашьян оказалась в центре внимания на Met Gala, когда надела знаменитое платье Мэрилин Монро, в котором звезда исполняла песню Happy Birthday, Mr. President Джону Кеннеди. Наряд звезда реалити-шоу арендовала за 5 млн долларов.

Ради того, чтобы выйти на красную дорожку в этом платье, Ким Кардашьян похудела на семь килограммов за три недели с помощью жесткой диеты, за что ее осудили сторонники бодипозитива. Однако застегнуть платье до конца Ким не смогла — на мероприятии она надела меховую накидку, чтобы это скрыть.

Многие в соцсетях также встали на сторону Ким, отметив, что все повреждения на платье обнаружились только через месяц после аренды: Ким обвиняют в том, что она испортила легендарный наряд — недосчитались кристаллов, ткань затерлась, появились прорехи и торчащие нитки. Теперь сотрудники музея говорят о неуважении к историческому костюму, и на Ким, конечно, сейчас набросятся. Но мне кажется, странно сначала давать “исторический костюм” в аренду, брать огромные деньги за страховку — и только спустя месяц возмущаться, что его испортили. Это просто снобизм. Наверняка Кардашьян и так заплатила бы неустойку, а вот эта показная порка — просто очередная попытка облить ее грязью, — пишет телеграм-канал Aleko.

Сама Ким Кардашьян скандал не прокомментировала, несмотря на критику со стороны подписчиков в соцсетях.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией