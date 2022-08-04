В Сети обсуждают новые фото Пугачевой из Юрмалы

В Сети появились новые фотографии Аллы Пугачевой, которая сейчас вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным находится в Юрмале. Фото опубликовал Telegram-канал «НеМалахов Сливки».
Примадонна запечатлена на снимках в футболке «оверсайз», шортах и кедах. Как предполагают авторы канала, фото сделаны именно в латвийской Юрмале, откуда Галкин уже публиковал видео с отдыха.
Пугачева, в отличие от супруга, никак не высказывалась о спецоперации на Украине. Ранее сообщалось, что звездный адвокат Алешкин нашел причину долгого молчания сбежавшей из России Примадонны.