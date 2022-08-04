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В Сети обсуждают новые фото Пугачевой из Юрмалы

В Сети обсуждают новые фото Пугачевой из Юрмалы
Агентство «Москва» / Александр Авилов

В Сети появились новые фотографии Аллы Пугачевой, которая сейчас вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным находится в Юрмале. Фото опубликовал Telegram-канал «НеМалахов Сливки».

Примадонна запечатлена на снимках в футболке «оверсайз», шортах и кедах. Как предполагают авторы канала, фото сделаны именно в латвийской Юрмале, откуда Галкин уже публиковал видео с отдыха.

Пугачева, в отличие от супруга, никак не высказывалась о спецоперации на Украине. Ранее сообщалось, что звездный адвокат Алешкин нашел причину долгого молчания сбежавшей из России Примадонны.

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RusNewsToday24
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