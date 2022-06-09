В сети обсуждают логотип нового “Макдоналдса”: мемы и обвинения в плагиате

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В сети обсуждают логотип нового “Макдоналдса”. Изображение попало в сеть еще вчера, но только сегодня в пресс-службе компании, которая заменит американскую сеть фастфуда на российском рынке, подтвердили “Известиям”, что данное изображение действительно было выбрано в качестве нового логотипа.

Новый логотип вызвал шумиху — не все от него в восторге. Некоторые пользователи отметили сходство с другими известными логотипами, например, символами сети отелей Marriott (которая недавно как раз объявила об уходе из России) и российской соцсети Now, и принялись шутить и постить мемы.

На самом деле расшифровываются символы так: две палочки картошки фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета расположены на зеленом фоне, который должен символизировать качество продукции и обслуживания. Название новой сети по-прежнему пока неизвестно, хотя первые точки должны открыться уже 12 июня.

Новый логотип Макдональдса чудовищный. Какие-то темные, безрадостные цвета, этот вот мрачный зеленый, тусклый оранжевый, который как бы картошка фри (кружок это как бы бургер). В сравнении с яркими солнечными цветами старого Мака выглядит как что-то очень унылое. Ну хорошо, вот забираете вы бизнес, но красиво можно это как-то обставить? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)



— написала в своем телеграм-канале “Кровавая барыня” Ксения Собчак.

Не знаем, че там по будет вкусу, но точно уже не весело. Новый логотип того, что приходит после Макдака — унылые сосиски с плюхой кетчупа на таком же унылом фоне. На самом деле по задумке дизайнера это типа картошка фри и бургер. Но не получилось. Удивительно, до чего же нашим сложно сделать что-то хорошее. А креативным пробиться к большим проектам. Грусть,

— констатировали в телеграм-канале “Только никому”.

Среди других “источников вдохновения” для символа обновленного “Макдоналдса” пользователи сети приводят логотипы украинской сети заправок WOG, логотипы Warner Music, платформы Joom, сингапурского кафе Mos Burger и даже флаг Бангладеш. В твиттере (Twitter заблокирован в РФ) и телеграме блогеры традиционно принялись и за мемы.

При этом в самой компании заявили, что новым логотипом вполне довольны.

Разработало его агентство, которое называется “Родная речь”. Нам он нравится. Мы, разумеется, надеемся на его популярность, поскольку мы сейчас будем переоткрывать все свои предприятия,

— приводит слова представителя компании телеграм-канал “Подъем”.

Параллельно в сети обсуждают еще и подготовку к открытию обновленных ресторанов быстрого питания. В сети появились скрины переписок в группах сотрудников бывшего “Макдоналдса”, в которых они рассказывают, как их заставляют убирать старую символику с подносов и лотков, и делятся лайфхаками, какими же средствами можно добиться наилучшего результата — в ход шли наждачка, паяльник и даже болгарка.

О своем уходе из России после 32 лет работы сеть “Макдоналдс” объявила 16 мая, ранее работа ресторанов была приостановлена на фоне ситуации на Украине. В итоге бизнес в России был продан бизнесмену Александру Говору, компания которого ранее управляла 25 ресторанами “Макдоналдс” в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.