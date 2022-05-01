В сети обсуждают судьбу замка Галкина и Пугачевой в деревне Грязь

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Алла Пугачева и Максим Галкин

Интернет-пользователи всерьез озаботились судьбой замка Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Поводом послужили слова украинской телеведущей и подруги юмориста Маши Ефросининой, которая заявила, что Галкин лишился в России всего, и замка в том числе.

Мы созвонились на днях. Обращения Максима с первых дней стали для меня сигналом того, что, оказывается, можно высказываться и вывезти детей. Можно! Значит, это вопрос только внутреннего выбора. Он потерял все. Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка нет. Все забрано, готовится уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе. То есть с ним происходит все то, чего боятся артисты в России. Его нет и не будет,

– рассказала она украинскому телевидению.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Галкин вместе с семьей улетел в Израиль. Изначально можно было ожидать, что это лишь временный отъезд, однако сейчас становится очевидным, что в ближайшее время артист на родину не вернется.

После ряда громких заявлений, в которых Галкин осудил действия российских властей, артиста начали “отменять” в России. Он лишился возможности зарабатывать на рекламе и концертах, в телепередаче “Сегодня вечером” на Первом канале ему тоже нашли замену. Кроме того, его жестко раскритиковала в прямом эфире Маргарита Симоньян.

Совершенно, конечно, дикое заявление украинской актрисы про замок Галкина. Слухи о том, что замок могут отобрать, ходят с первого дня отъезда звездной семьи из России. Даже сплетник Андрей Разин свою мохнатую лапу пытался положить на чужое добро. При этом хоромы наверняка записаны и на Пугачеву, и на малолетних детей артистов,

– прокомментировал телеграм-канал НеМалахов.

Максим Галкин с детьми

Продюсер группы “Ласковый май” действительно заявлял, что творческий центр “Солнечный круг”, президентом которого он является, готов рассмотреть предложение Галкина о продаже его загородного замка. В нем Разин планировал разместить детей-сирот.

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил сожаления в связи с тем, что лишить Галкина и Пугачеву недвижимости по закону “невозможно”.

Пугачева – пенсионерка. Ей все равно где спать: что в Грязи, что в Кесарии. Галкину же придется зарабатывать деньги, а в Израиле с заработками могут возникнуть проблемы. Замок у них никто, к сожалению, не отберет. Это невозможно по закону,

– цитирует Соседова Starhit.

Впрочем, многие считают, что даже если Максим и Алла лишатся своего замка, это не станет для них большой потерей.

[Пугачева] счастливая в Израиле, с детьми, друзьями и загорелым молодым мужем. Им определенно идет климат. В замке в Грязи семья смотрелась слишком мистически и готично,

– написали в телеграм-канале “Только никому”.

Вид на замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Кем бы ни был потенциальный новый хозяин замка, ему придется выложить за него крупную сумму. Как пишет “Экспресс-газета”, приводя слова риэлтора Татьяны Вавиловой, стоимость особняка может составить от 500 миллионов до миллиарда рублей. По другим данным, до 10 миллиардов рублей – если учитывать, что в доме жила Алла Пугачева.

Тем временем портал Gorodche.ru сообщает, что, по слухам, покупатель уже найден – некий крупный бизнесмен, чье имя пока не раскрывается.