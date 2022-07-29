В Сети обрушились с критикой на Латвию из-за скандала с документами об осуждении спецоперации

Граждане России, желающие въехать в Латвию, теперь обязаны подписывать документ, в котором осуждается спецоперация на Украине. Эта информация появилась на портале LSM.
Согласно данным службы госбезопасности Латвии, иностранцев из России и Белоруссии на границах подвергают тщательным досмотрам. На сегoдня во въезде отказали уже 62 иностранным гражданам, из которых более 40 россиян.
«Целью проверок является выявление лиц, которые поддерживают спецоперацию России и могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии», — отмечается в сообщении ведомства.
В социальных сетях пользователи уже высказывают свое отношение к инициативе Латвии.
«Ну а что “свобода слова” же у них. ЕС же нам это объясняет, они воюют за свободу», – иронизирует пользователь под именем Артем.
Другие пользователи задались вопросом, зачем вообще ехать в недружественные страны и предложили не пускать обратно тех, кто все же подписал этот документ.