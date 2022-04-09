В Сети набирает популярность меткая фраза Жириновского о сути современной Украины

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Россияне активно обсуждают фразу Владимира Жириновского, раскрывающую всю суть событий, происходящих в современной Украине. Видеоролик завирусился в
Сети.
Речь идет о высказывании Жириновского во время одного из
эфиров программы «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Политик привел
короткую фразу, описав политическую обстановку на Украине.
«Украинцы странные люди: молятся на европейцев, работают на евреев, умирают за американцев и за все это ненавидят русских. Вот и все», — сказал он.
Видео со
словами Жириновского стало стремительно набирать популярность в последние дни. Многие
признались, что абсолютно согласны с ее смыслом.
«Мы все думали, что Жириновский валяет дурака, а он оказался самым честным»;«Добрая память! Вольфовича будет не хватать! Уникальный был человек!»;
«Великий Человек, Патриот, а ведь это ГЕНИЙ!!!»;
«Жириновский — человек дальновидный. Знает, что говорит»;
«Да пусть бы их хай украинцев….так они же еще детей так учат…»;
«Кто бы это не сказал, это правда, а кто не согласен с правдой — лжец», — пишут комментарии в Сети.
Напомним, Владимир
Жириновский скончался 6 апреля после
тяжелой и продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в
Москве.