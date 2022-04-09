В Сети набирает популярность меткая фраза Жириновского о сути современной Украины

«Мы все думали, что Жириновский валяет дурака, а он оказался самым честным»;«Добрая память! Вольфовича будет не хватать! Уникальный был человек!»;

«Великий Человек, Патриот, а ведь это ГЕНИЙ!!!»;

«Жириновский — человек дальновидный. Знает, что говорит»;

«Да пусть бы их хай украинцев….так они же еще детей так учат…»;

«Кто бы это не сказал, это правда, а кто не согласен с правдой — лжец», — пишут комментарии в Сети.