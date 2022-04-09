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    В Сети набирает популярность меткая фраза Жириновского о сути современной Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    globallookpress.com/Siryk Anatolii/ZUMAPRESS.com

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    globallookpress.com/Siryk Anatolii/ZUMAPRESS.com

    Россияне активно обсуждают фразу Владимира Жириновского, раскрывающую всю суть событий, происходящих в современной Украине. Видеоролик завирусился в
    Сети.

    Речь идет о высказывании Жириновского во время одного из
    эфиров программы «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Политик привел
    короткую фразу, описав политическую обстановку на Украине.

    «Украинцы странные люди: молятся на европейцев, работают на евреев, умирают за американцев и за все это ненавидят русских. Вот и все», — сказал он.

    politexpert.net / Аврора Зоринаpolitexpert.net / Аврора Зорина

    Видео со
    словами Жириновского стало стремительно набирать популярность в последние дни. Многие
    признались, что абсолютно согласны с ее смыслом.

    «Мы все думали, что Жириновский валяет дурака, а он оказался самым честным»;«Добрая память! Вольфовича будет не хватать! Уникальный был человек!»;
    «Великий Человек, Патриот, а ведь это ГЕНИЙ!!!»;
    «Жириновский — человек дальновидный. Знает, что говорит»;
    «Да пусть бы их хай украинцев….так они же еще детей так учат…»;
    «Кто бы это не сказал, это правда, а кто не согласен с правдой — лжец»,     — пишут комментарии в Сети.

    Напомним, Владимир
    Жириновский скончался 6 апреля после
    тяжелой и продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в
    Москве.

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