В сети набирает популярность мерч, посвященный адвокату Джонни Деппа Камилле Васкес

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Камилла Васкес
После того, как Джонни Депп одержал в суде победу над Эмбер Херд по делу о клевете, в сети стали активно продавать товары, посвященные его адвокату Камилле Васкес.
Успех на громком судебном процессе принес Камилле не только повышение (она стала партнером в адвокатской фирме, в которой работала), но и собственных поклонников, которые готовы тратить деньги на мерч.
Сейчас в различных онлайн-магазинах можно найти кепки, футболки, стикеры и даже молитвенные свечи с изображением или цитатами Камиллы, которые “ушли в народ”.
Молитвенные свечи “Святая Камилла”.Стикер “Справедливость”
“Одинок. В отношениях. Мысленно встречаюсь с Камиллой Васкес”.
“Мы любим Камиллу Васкес”.“Камилла — мой адвокат”.Свеча “В мире Эмбер Херд будь Камиллой Васкес”.Стикер “Возражение”Камилла сказала: “Подержи мою мегапинту”.“При всем уважении, это не то, о чем я спросила”.“Камилла — мое тотемное животное”.
Фото
Gettyimages.ru / Соцсети