В сети набирает популярность мерч, посвященный адвокату Джонни Деппа Камилле Васкес

Камилла Васкес

После того, как Джонни Депп одержал в суде победу над Эмбер Херд по делу о клевете, в сети стали активно продавать товары, посвященные его адвокату Камилле Васкес.

Успех на громком судебном процессе принес Камилле не только повышение (она стала партнером в адвокатской фирме, в которой работала), но и собственных поклонников, которые готовы тратить деньги на мерч.

Сейчас в различных онлайн-магазинах можно найти кепки, футболки, стикеры и даже молитвенные свечи с изображением или цитатами Камиллы, которые “ушли в народ”.

Молитвенные свечи “Святая Камилла”. Стикер “Справедливость”

“Одинок. В отношениях. Мысленно встречаюсь с Камиллой Васкес”.

“Мы любим Камиллу Васкес”. “Камилла — мой адвокат”. Свеча “В мире Эмбер Херд будь Камиллой Васкес”. Стикер “Возражение” Камилла сказала: “Подержи мою мегапинту”. “При всем уважении, это не то, о чем я спросила”. “Камилла — мое тотемное животное”.