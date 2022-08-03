В Сети набирает обороты видео, как украинские дети в Болгарии хором кричат нацистские лозунги

Ролик, на котором украинские дети в Болгарии выкрикивают нацистские лозунги, набирает обороты в Сети. Судя по всему, ребята не видят в этом ничего плохого.
На кадрах можно увидеть, как дети сидят за длинным столом и едят. Одна девочка решила «поднять тост» за Украину, при этом ребята поддержали ее нацистскими лозунгами. Кроме того, дети начали выкрикивать нецензурные слова. Все это сопровождалось смехом, следует из видео, распространившегося по пабликам и Telegram-каналам.
Авторы пабликов отмечают, что украинские дети отражают то, что делают их родители. Даже мигрировав в другие страны, многие беженцы не стремятся меняться.
Украинцы и раньше демонстрировали неуважение к принимающим их странам. Накануне произошел скандал с отдыхающими на пляже в Черногории. Туристы решили повесить флаг Украины на шезлонг в Ponta Beach Club. На просьбы убрать его украинцы отреагировали агрессивно. После громкого скандала сотрудники черногорского клуба выдворили приезжих с пляжа.