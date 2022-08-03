В Сети набирает обороты видео, как украинские дети в Болгарии хором кричат нацистские лозунги

На кадрах можно увидеть, как дети сидят за длинным столом и едят. Одна девочка решила «поднять тост» за Украину, при этом ребята поддержали ее нацистскими лозунгами. Кроме того, дети начали выкрикивать нецензурные слова. Все это сопровождалось смехом, следует из видео, распространившегося по пабликам и Telegram-каналам.