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    В сеть утекли первые кадры из сиквела “Аватара”

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В сеть утекли первые кадры из сиквела "Аватара"

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    Блогер под ником RPK опубликовал у себя в твиттере первые кадры из продолжения научно-фантастического фильма “Аватар” Джеймса Кэмерона – на днях презентацию сиквела, получившего название “Аватар: Путь воды” показали гостям выставки CinemaCon.

    События второй части франшизы разворачиваются спустя несколько лет после финала первого фильма и в новом регионе Пандоры, на берегу океана. По сюжету Джейку Салли и Нейтири предстоит вместе с армией На’Ви защитить планету от захватчиков с Земли.

    Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"

    Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"

    Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"

    Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"

    Премьера фильма ожидается 14 декабря 2022 года, а в сентябре Disney выпустит ремастер первой части с улучшенными визуальными и звуковыми эффектами.

    Создатели продолжения обещают поддержку разных форматов показа, повышенную частоту кадров (48 FPS) и HDR через Dolby Vision. Впрочем, в России кинотеатров с поддержкой этих форматов практически нет, да и в российский прокат картина, вероятно, не выйдет – после начала спецоперации на Украине киностудия Disney приостановила деятельность в России и отменила ближайшие премьеры.

    Напомним, что блокбастер Джеймса Кэмерона “Аватар” до сих пор занимает первое место в мире по сбору в кинотеатрах. За время проката фильм собрал более 2 миллиардов долларов.


    PetelinaОльга Петелина


    Фото
    Соцсети




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