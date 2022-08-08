В сеть утекли данные 7,5 млн абонентов Tele2

Стало известно, что в результате в открытый доступ попали персональные данные абонентов сотового оператора Tele2. Об этом сообщил Telegram-канал “Утечки информации”. Источник, ранее опубликовавший данные «Почты России», образовательного портала «GeekBrains», службы доставки «Delivery Club», сервиса покупки билетов tutu.ru и других, теперь выложил в свободный доступ базу данных, предположительно, участников программы лояльности Tele2, отмечает Telegram-канал. В файле более 7,5 млн записей, которые содержат такую информацию, как имя, номер телефона, адрес электронной почты и пол абонента.





Пресс-служба оператора Tele2 сообщила, что по факту утечки уже проводится служебное расследование. Компания утверждает, что ответственность лежит на стороне IT-партнера, который подвергся хакерской атаке. Системы самого оператора надежно защищены, и утечка на стороне Tele2 полностью исключена, отмечают в пресс-службе. Оператор пообещал усилить контроль за данными у менее защищенных подрядчиков. По мнению Tele2, попавшие в открытый доступ сведения не несут материальных рисков для абонентов, их большая часть доступна в сети из других источников.