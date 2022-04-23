В Сеть слили переписку двух миллиардеров. Билл Гейтс хотел обсудить с Илоном Маском благотворительность, но разговор не задался

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Редко такое бывает, когда в Сети оказываются скриншоты переписки двух миллиардеров и, по совместительству, очень влиятельных людей. Но сегодняшний случай как раз из разряда таких. The New York Times слило переписку Билла Гейтса и Илона Маска.

Причина обращения Гейтса к Маску оказалось вполне себе благородной – он хотел обсудить благотворительность в насущных вопросах изменения климата. Судя по скриншотам, Маск поначалу был не против встречи, но потом он спросил у Гейтса о его коротких позициях в Tesla на полмиллиарда долларов. И тот признал, что действительно не закрыл их. На что Маск ответил следующее:

Извините, но я не могу воспринимать вашу благотворительность в отношении изменения климата всерьез, когда у вас огромная короткая позиция против Tesla, компании, делающей больше всего для решения проблемы изменения климата.





Разговор двух миллиардеров, увы, не состоялся. Интересно, что Илон Маск уже подтвердил подлинность переписки и указал, что не делал из нее особого секрета. А вот каким образом она была получена журналистами – это уже другой вопрос.