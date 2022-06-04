В «Сбере» заявили, что решили проблему с мошенническими колл-центрами в колониях

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Заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов заявил о решении проблемы с мошенническими колл-центрами в российских колониях. По его словам, 3-4 года назад в стране действовало «очень большое количество колл-центров», но теперь остались единицы.





«Наши эксперты в свое время вскрыли проблему, что очень большое количество колл-центров работало с территории российских колоний. В свое время мы давали статистику (это статистика трех-четырехлетней давности), что около 40% — это с территории Украины, около 40% — с территории колоний, тюрем, около 20% — с территории других точек, сопредельных стран или с территории России», — рассказал Кузнецов журналистам в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

На данный момент, по словам зампреда банка, ситуация серьёзно улучшилась, во многом за счёт действий руководства ФСИН.

«Сейчас мы видим только единичные какие-то факты, когда на наших системах мониторинга мы видим трансакции, которые проходят как мошеннические из тюрем, либо из колоний. Мы считаем, что проблема колл-центров в российских колониях решена, и решена прежде всего руководством ФСИН», — уточнил топ-менеджер банка.

Наконец, Кузнецов отметил, что сейчас аналогичная проблема наблюдается на территории Украины.

«Цифры показали, что колл-центр в Бердянске в месяц в среднем воровал 120–130 млн руб. Таких колл-центров, мы считаем, на территории Украины сейчас работает активно не менее 100», — добавил Кузнецов, уточнив, что колл-центр в Бердянске уже ликвидировали.

Ранее сообщалось, что ФСИН планирует привлекать IT-специалистов, которые отбывают наказание. к удалённой работе в компаниях.