в «Сбере» отреагировали на сообщения о ребрендинге в «Сбол» ради обхода санкций

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Команда СберБанка официально отреагировала на появившиеся в ряде российских СМИ сообщения о том, что в компании планируют провести ребрендинг ради обхода санкций.





Пресс-служба отреагировала однозначно, жестко опровергнув инфорацию о планах переименовать «Сбер» в «Сбол» (сокращение от «СберБанк Онлайн»), чтобы вернуть приложение онлайн-банка в магазины App Store и Google Play. В «Сбере» заявили:

В сети появился фейк — о том, что мы готовим ребрендинг: Сбер переименуем в СБОЛ, чтобы вернуть наше приложение в маркетплейсы Apple и Google.

Информация о ребрендинге не соответствует действительности: ничего такого мы не планируем.

Тем не менее, в компании подтвердили, что ведут работу по предоставлению возможности пользователям получить доступ к привычным сервисам в условиях ограничений.

В пресс-службе напомнили, что на данный момент клиенты с устройствами на платформе Android могут скачать приложение с сайта банка, а клиенты с устройствами на iOS — использовать мобильную веб-версию онлайн-банка.