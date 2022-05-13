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    В Сбербанке считают, что России объявлена кибервойна

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Сбербанке считают, что России объявлена кибервойна

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    Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил о том, что компания с конца февраля находится под непрерывными кибератаками. Одна из наиболее мощных была зафиксирована 6 мая.


    «С момента начала специальной военной операции Сбербанк находится под непрерывными кибератаками и регулярно фиксирует повышенную активность хакеров. В этой связи день 9 мая уже не выделяется. Одна из наиболее мощных зафиксирована 6 мая, и ее мощность достигала более 400 Gbps, вредоносный трафик был сгенерирован ботнетом, состоящим из более чем 27 тыс. устройств. Атака успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банков. Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек», – заявил Кузнецов.

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