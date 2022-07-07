В «Сбербанке» придумали, как решить проблему дефицита чипов и сэкономить на новых картах

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Исполнительный директор «Сбербанка» Ольга Маклашина рассказала, как в организации решили проблему с дефицитом чипов в банковских картах. Для этого используют неактивированные карты, с которых снимают чипы, после чего их устанавливают на новые.





«Чипов стало мало, стоить стало дорого, соответственно, наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному, — реимплантация чипов банковских карт. То есть мы начали выковыривать чипы из карточек и вставлять их в новые карты», — пояснила Маклашина

Отмечается, что дефицит появился после ухода из России Visa и Mastercard, поскольку клиенты начали массового заказывать выпуск карт «Мир». Представитель банка объяснила, что реимплантацию проводят только с картами, которые не активировали. Это, к примеру, заказанные в приложении карты или те, что перевыпустили после окончания срока действия, но клиенты не забрали их.

Их отвозят в центры эмиссии, там специалисты очищают информацию на магнитных полосках и чипах, сами чипы извлекают и ставят на новые карты.

Отмечается, что такое решение позволит «Сбербанку» сэкономить 1 миллиард рублей в 2022 году. Ведь новый чип стоит 5 евро, а реимплантированный — 1,3 евро.