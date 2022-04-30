В Сбербанке не станут оспаривать отзыв лицензии у чешкой «дочки» Sberbank CZ

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Национальный банк Чехии лишил лицензии Sberbank CZ — чешскую дочернюю компанию «Сбера». При этом крупнейший банк России не стал оспаривать это решение, подтвердили его представители.
Sberbank CZ входил в группу компаний Sberbank Europe и попал под западные санкции. Напомним, что финансовые организации стали приоритетной целью организаторов санкций. Они продолжали свою политику после 2014 года, однако она усилилась после начала спецоперации на Украине.
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