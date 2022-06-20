Новости0

В Саратовской области осудили акушера-гинеколога за гибель пациентки после операции

В Саратовской области осудили акушера-гинеколога за гибель пациентки после операции
https://pxhere.com/

Акушера-гинеколога больницы в Саратовской области признали виновной в причинении пациентке смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Суд и следствие установили, что медицинская работница пренебрегла правилами при проведении хирургического вмешательства.

«В результате полученных повреждений спустя некоторое время пациентка скончалась», — отметили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело. Фигурантке назначили наказание в виде одного года и восьми месяцев ограничения свободы.

саратовская область смерть суд
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.