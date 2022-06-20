В Саратовской области осудили акушера-гинеколога за гибель пациентки после операции

Было возбуждено уголовное дело. Фигурантке назначили наказание в виде одного года и восьми месяцев ограничения свободы.

Суд и следствие установили, что медицинская работница пренебрегла правилами при проведении хирургического вмешательства.

Акушера-гинеколога больницы в Саратовской области признали виновной в причинении пациентке смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.