В Саратовской области задержали рецидивиста за переброску «запрещенки» в колонию

Сотрудники управления ФСИН РФ по Саратовской области инициировали проверку в связи с попыткой рецидивиста перебросить в колонию строгого режима запрещенные предметы.

По данным пресс-службы регионального ФСИН, сотрудники колонии в Пугачеве схватили ночью 31-летнего мужчину, который собирался перебросить через забор 11 свертков с «веществом растительного происхождения», сообщает «СарИнформ».

Задержанный оказался неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности рецидивистом. В связи с инцидентом ведомство начало проверку.

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