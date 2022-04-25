В Саратовской области задержали мошенника за продажу должности в ФСБ

Как пишет информационное агентство «СарИнформ», в январе текущего года злоумышленник ввел в заблуждение знакомого, сказав тому, что посредством своих связей сможет посодействовать приятелю устроиться на работу в ФСБ, и запросил за свои услуги 200 тысяч рублей. Денежные средства он обещал собственноручно передать одному из сотрудников ведомства. Соискатель отдал мошеннику часть суммы. После чего сотрудники ФСБ взяли правонарушителя под арест. На афериста завели уголовное дело о мошенничестве. В данный момент следствие по делу продолжается.