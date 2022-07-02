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В Сан-Франциско группа роботакси сама заблокировала одну из улиц. Пользователи шутят, что машины «обсуждали» побег

В Сан-Франциско группа роботакси сама заблокировала одну из улиц. Пользователи шутят, что машины «обсуждали» побег

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Несколько дней назад в Сан-Франциско произошёл необычный случай. Несколько роботакси остановились на одной из улиц города, перекрыв движение. Об этом сначала сообщили очевидны на форуме Reddit. Эти такси принадлежат компании Cruise.


По словам очевидцев, поначалу там была всего пара беспилотных машин, но затем к ним присоединились ещё несколько. Они стояли на проезжей части около двух часов, пока не приехали сотрудники Cruise. Они подтвердили факт происшествия, но не уточнили, почему машины остановились.

В Сан-Франциско группа роботакси сама заблокировала одну из улиц. Пользователи шутят, что машины «обсуждали» побег

В сети уже начали шутить, что беспилотники таким образом решили обсудить план побега. Некоторые пользователи предположили, что автомобилям «не понравились» условия работы, и они решили организовать профсоюз. Дело в том, что Cruise запустила роботакси неделю назад.

В Сан-Франциско группа роботакси сама заблокировала одну из улиц. Пользователи шутят, что машины «обсуждали» побег

Машины работают в двух режимах. Днём в них есть водитель, а ночью они функционируют в автономном режиме.

При этом пользователи довольны работой роботакси. Один из них заявил, что даже оставил роботу чаевые. А другой рассказал, что машина везла его необычно длинным маршрутом.

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