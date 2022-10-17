В Samsung разрабатывают сверхъяркие экраны на технологии MicroLED для AR-гарнитур

OLED-дисплеи используются в VR-гарнитурах течение многих лет из-за быстрого отклика и глубокого чёрного цвета. Они использовались в Oculus Rift, Gear VR и Odyssey. Однако у таких экранов есть недостатки.

Глава Samsung Display Ким Мин-Ву заявил, что компания разрабатывает технологию следующего поколения для AR-дисплеев, которая будет базироваться на технологии MicroLED. Однако вместо стеклянной подложки в ней задействуют кремниевую — это называется LEDOoS.

Отмечается, что новые дисплеи будут очень яркими, поскольку для дополненной реальности (AR) нужна более высокая яркость, чем для виртуальной (VR). Ведь в первом случае система накладывает виртуальные объекты на реальный мир, потому они должны соответствовать уровню яркости вокруг пользователя. Для VR такая яркость не нужна.

Помимо этого, компания хочет создать MicroLED-дисплеи с плотностью в 6600 пикселей на дюйм (PPI). По словам главы подразделения, минимальный показатель для AR-шлемов — 5000 PPI, а расстояние между пикселями должно быть 5 микрометров или меньше. Размер же красных, зелёных и синих субпикселей должен составлять не более 3 микрометров. Для сравнения, плотность пикселей у гарнитуры Odyssey составляла всего 615 PPI.

Помимо LEDoS, Samsung Display также разрабатывает OLED-дисплеи на кремниевой подложке (OLEDoS). Однако для AR всё же лучше подойдут LEDOoS-экраны. Обещано, что новые экраны будут в 5-10 раз превышать показатели яркости у экранов смартфонов.