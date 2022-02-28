В Самаре осудят женщину за смерть привязанного к стулу годовалого сына

В Самаре осудят женщину за смерть привязанного к стулу годовалого сына Новости
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Правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве ребенка против жительницы Самары, которая умышленно бросила на несколько суток двух малолетних сыновей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, ночью 10 августа обвиняемая на почве личной неприязни оставила своих детей 2018 и 2020 годов рождения без присмотра на несколько дней. Младшего сына женщина посадила в кресло-качалку и привязала, лишив его возможности двигаться.

В результате мальчик скончался. Его старшего брата доставили в больницу в истощенном состоянии, сейчас ребенок проживает с бабушкой.

В отношении нерадивой матери возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ. Стражи порядка собрали необходимую доказательную базу и передали материалы дела в суд для дальнейшего рассмотрения. До вынесения приговора фигурантка будет находиться в следственном изоляторе.

 
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