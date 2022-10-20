В RuStore появились популярные российские приложения — банки, соцсети и навигация

В российском магазине мобильных приложений RuStore появились 20 самых популярных отечественных приложений. По данным data.ai, список лидеров включает такие приложения: «Госуслуги», Wildberries, Ozon, «Сбербанк онлайн», «Яндекс карты», VK, «Яндекс Go», «Тинькофф».





При этом чаще всего люди скачивают из RuStore различные банковские и финансовые приложения. На них приходится более 42%. За ними идут различные утилиты и программы для облегчения работы (11%), развлекательные приложения (9%) и приложения для покупок (8%).

Всего же на площадке есть порядка 2100 приложений, представлены 1150 компаний, а само приложение магазина установлено 2,5 миллиона раз, а общее число загрузок приложений составляет почти 5 миллионов.

Отметим, что на площадке RuStore есть только программы для ОС Android, ведь установка приложений для iOS возможна только из магазина. Или же придётся делать джейлбрейк.

Ранее в России запустили маркетплейс отечественного ПО.