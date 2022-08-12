в RuStore назвали самые популярные приложения по регионам России

Команда онлайн-магазина приложений RuStore для операционной системы Android, отечественного аналога Google Play, поделилась интересной статистикой — портретом пользователей по регионам.





Финансовые приложения пользуются повышенным интересом в республиках Северного Кавказа. На эту категорию приходится более 81% от всех скачиваний в Ингушетии, около 72% в Чечне и 63% в Дагестане. Среди наиболее равнодушных к финансовым приложениям регионов оказалась Омская область.

«СберБанк Онлайн» – наиболее скачиваемое банковское приложение по всей стране, кроме Ямало-Ненецкого АО, где жители отдают предпочтение «ВТБ Онлайн».

Востребованы у пользователей и развлекательные приложения. Повышенный интерес к ним наблюдается в Калмыкии – 18% от всех скачиваний в регионе и Кемеровской области – около 17%. Наименее “развлекающиеся” оказались жители Воронежской и Калининградской областей. В Чукотском АО большой интерес к приложениям для покупок — более 26% скачиваний, а в Якутии – к государственным приложениям — 17%.

Наиболее играющими регионами стали Республика Алтай и республика Хакасия, 14% и 11% от общего количества загрузок соответственно, следом расположились Ивановская область, Костромская область и Ненецкий автономный округ. Наименее играющие люди проживают в Орловской области.

Приложение «СберБанк Онлайн» — общероссийский лидер по загрузкам. На втором месте в Чукотском АО – «Яндекс Маркет», в Якутии — «Электронный паспорт Алроса», в Омской области — пользователей устанавливали «ВТБ Мои Инвестиции». В Ненецком АО жители отдают предпочтение социальным сетям — «ВКонтакте: музыка, видео, чаты».

Если первые несколько мест стабильно занимают финансовые приложения, то за третье в регионах борются категории «Покупки» и «Развлечения». Так, в Магаданской области «бронза» у Wildberries, в Калмыкии – у Rutube, в Чечне – у «??Матч!», в Кемеровской области – у «Кавёр – афиша событий и мест». Отличилась Вологодская область – здесь у жителей на третьем месте приложение «Личный кабинет HR».