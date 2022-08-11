В РСТ назвали страны, где рады видеть российских туристов

Барзыкин сообщил, что сейчас максимальное количество вылетов совершается в Турцию. На текущий момент это 60% от всех вылетов за рубеж. Также, несмотря на сильную жару, высоким спросом пользуется Египет. Эксперт спрогнозировал повышение спроса на путешествия в Объединенные Арабские Эмираты, а также отметил, что уже продаются билеты в Тайланд и Вьетнам. Туда можно отправиться уже в конце октябре.