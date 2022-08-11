В РСТ назвали страны, где рады видеть российских туристов

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с «Радио 1» рассказал о странах, где рады видеть российских туристов.
Барзыкин сообщил, что сейчас максимальное количество вылетов совершается в Турцию. На текущий момент это 60% от всех вылетов за рубеж. Также, несмотря на сильную жару, высоким спросом пользуется Египет. Эксперт спрогнозировал повышение спроса на путешествия в Объединенные Арабские Эмираты, а также отметил, что уже продаются билеты в Тайланд и Вьетнам. Туда можно отправиться уже в конце октябре.
Эксперт отметил, что для россиян Европа не является массовым туристическим направлением.
«Говорить о потоке туристов из России в Европу сейчас нельзя, он крайне мал. Какие-то страны ограничили выдачу виз, какие-то вообще не выдают. Сегодня Европа – не массовое направление», – заключил собеседник.
Также Юрий Барзыкин сообщил, что из стран СНГ особенной популярностью у соотечественников пользуются Аремения, Казахстан и Белоруссия.