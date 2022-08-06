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В Ростовской области рецидивист надругался над семиклассницей

В Ростовской области рецидивист надругался над семиклассницей
pxhere.com

В поселке Дачный Багаевского района Ростовской области ранее судимый за избиение и кражи местный житель подкараулил 12-летнюю школьницу и совершил над ней насильственные действия сексуального характера.

После он пытался изнасиловать ее обычным способом, но не смог. Девочка смогла вырваться и убежать, сообщает портал «Привет-Ростов.ру». Она рассказала о случившемся матери. Женщина сразу же обратилась в полицию. Преступника быстро установили и задержали.

Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по нескольким статьям. В общей сложности фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

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