В Ростовской области рецидивист надругался над семиклассницей

В поселке Дачный Багаевского района Ростовской области ранее судимый за избиение и кражи местный житель подкараулил 12-летнюю школьницу и совершил над ней насильственные действия сексуального характера.
После он пытался изнасиловать ее обычным способом, но не смог. Девочка смогла вырваться и убежать, сообщает портал «Привет-Ростов.ру». Она рассказала о случившемся матери. Женщина сразу же обратилась в полицию. Преступника быстро установили и задержали.
Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по нескольким статьям. В общей сложности фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.