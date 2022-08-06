В Ростовской области рецидивист надругался над семиклассницей

После он пытался изнасиловать ее обычным способом, но не смог. Девочка смогла вырваться и убежать, сообщает портал «Привет-Ростов.ру». Она рассказала о случившемся матери. Женщина сразу же обратилась в полицию. Преступника быстро установили и задержали.